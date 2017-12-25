بالصور.. آل الشيخ يفتتح بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج

المواطن - مروة نبيل

افتتح رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مساء اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، في مركز إبسك للمؤتمرات والمعارض بالرياض، التي تُنظمها الهيئة بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، صورًا من افتتاح بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وأكدت أن تركي آل الشيخ، رحب في البداية بالحضور والمشاركين في فعاليات البطولة وتمنى لهم منافسات ممتعة.

كما قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالاطلاع على القاعة الرئيسية التي ستحتضن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، اعتبارًا من الغد الثلاثاء.







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