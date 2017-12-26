بالصور.. أمانة عسير تغلق مصنع حلويات شهيراً بأبها

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

تواصل أمانة منطقة عسير، ممثلة بإدارة الرخص والرقابة الشاملة وإدارة الرقابة الصحية، جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية وذلك بتوجيه ومتابعة من سعادة أمين منطقة عسير م. عبدالله المصلح، حيث قامت الفرق الميدانية بجولات تفتيشية بإشراف ميداني مباشر من م. عبدالعزيز الرمثي مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة وم. أحمد أبو عابد مدير إدارة الرقابة الصحية.

وأوضح الرمثي أن المراقبين نفَّذوا حملات تفتيشية، مساء أمس، على عدد من المحال التجارية، وذلك ضمن حملات رقابية مكثفة تقوم بها أمانة منطقة عسير بشكل مستمر لتعزيز سلامة أسواقها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ومدى استيفائها للشروط الصحية.

وقال: إن فِرَق الرقابة الصحية وبمساندة من إدارة الطوارئ قد ضبطت أحد مصانع الحلويات الشهيرة بمدينة أبها في حي المنهل، وذلك بعد رصد عدد من الملاحظات الصحية والفنية بحق المصنع، كان من بينها إعداد منتجاته في بيئة غير صحية وغير مؤهلة لذلك؛ ما يشكل خطراً على المستهلك، منوهاً إلى أنه قد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات.

ومن جهته أوضح المهندس أحمد أبو عابد أن من أبرز التجاوزات المضبوطة بحق مصنع الحلويات الذي تم إغلاقه هو رصد عدد من المخالفات الصحية والفنية منها تدني مستوى النظافة للعمالة ومخالفة شروط التعبئة والتخزين للمواد الغذائية؛ مما قد يؤثر على صلاحية استهلاكها، إضافة إلى عرض مواد غذائية قديمة وغير صالحة للاستهلاك، بجانب وجود مواد غذائية مجهولة المصدر تم مصادرتها من قبل الفرق التفتيشية والتي قدرت بـ 10 كيلو، علاوة على ذلك فقد رصد مفتشو الأمانة خلال الحملة الرقابية كميات من الصراصير والحشرات داخل المصنع، حيث لوحظ انتشارها على الأواني والأفران المستخدمة في الأعداد، إضافة إلى وجود المبيدات الحشرية بين المواد الغذائية بطريقة عشوائية؛ ما يشكل خطراً على صحة المستهلك.

فيما تمت مصادرة عدد 2 طاولة كونها مخالفة للتجهيزات الصحية كان المصنع يستخدمها رغم تأكلها من الصدأ، إضافة إلى عدد 2 أفران متهالكة، ومصادرة 10 قطع خشبية مخالفة للتجهيزات الصحية.







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