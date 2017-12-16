بالصور.. أمير الباحة يفاجئ الشرطة والدفاع المدني ويَطَّلِع على سير العمل

المواطن - أحمد العُمري - الباحة:

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أمس الجمعة، بزيارات مفاجئة لعددٍ من القطاعات الأمنية بالمنطقة، والتي يهدف سموه من خلالها، التأكد الدائم من مدى الجاهزية سواء على الجانب الأمني والخدمي.

وفاجأ سموه مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، ومقر شرطة مدينة الباحة، حيث اطلع على سير العمل وتواجد المناوبين في الأقسام والإدارات التابعة لها خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وتأتي هذه الزيارة لسمو أمير منطقة الباحة، امتدادًا لزيارات سموه المتكررة لعددٍ من المنشآت الحكومية بالمنطقة دون جدولة مسبقة، وحرصه على تقديم أفضل الخدمات المميزة للمواطن والمقيم، في ظل الدعم اللامحدود من الدولة -أيدها الله-، والعمل الفعلي على حل كل العوائق التي قد تواجه تلك الخدمات في كافة القطاعات.







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