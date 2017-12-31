بالصور .. أمير الشمالية يستعرض برامج تنمية رفحاء

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية مقر لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء خلال جولته التفقدية للمحافظة اليوم .

وكان في استقبال سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة وجميع منسوبيها.

واستمع أمير الشمالية لشرح مبسط عن برامج اللجنة التي قدمتها خلال الفترة الماضية ، واطلع على أبرز العوائق التي تواجهها واعداً حفظه الله بحلها جميعاً.

وأثنى رئيس اللجنة منور الشيحي على دعم أمير المنطقة الدائم للجنة وحرصه على كل ما يعمل على تنمية وتطوير المنطقة.







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