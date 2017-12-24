بالصور.. أمير عسير يعتمد فعاليات مهرجان محايل الشتوي لهذا العام

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، برامج وفعاليات مهرجان محايل الشتوي لهذا العام تحت شعار “محايل أدفأ “، والذي ستنطلق فعالياته الشهر المقبل، كما اعتمد سموه فعاليات مهرجان العسل الذي يصاحب المهرجان ويستمر لمدة 10 يوماً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم فلقي، ورئيس اللجنة الفرعية لمجلس التنمية السياحي بمحافظة محايل يحي العاصمي، ورئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي آل مصمع، و مدير القطاع الصحي بمحايل محمد بن زيد عسيري.

وثمّن سمو أمير منطقة عسير جهود اللجان الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة محايل من خلال ما تقدمه من برامج وأنشطة متنوعة تخدم كافة شرائح المجتمع، مبيناً أن المهرجانات تمثل عنصراً مهماً من عناصر تنمية السياحة في المملكة وتساهم في زيادة الجذب السياحي للمناطق التي تقام فيها، كما أنها تمثل عنصراً من عناصر التنمية الاقتصادية التي تحققها السياحة من خلال تكوين الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، إضافة إلى جذب اهتمام المستثمرين في القطاع السياحي والذي يعتبر إحدى ركائز الرؤية ٢٠٣٠م، مؤكداً في الوقت ذاته على تسخير كافة الإمكانات لإنجاح مهرجان ” محايل أدفأ ” وفعالياته، وتسهيل كافة الخدمات لزوار المحافظة.

من جهته أوضح وكيل محافظ محايل أن فعاليات وبرامج مهرجان محايل الشتوي لهذا العام والتي تقام تحت شعار “محايل ادفأ” وتنطلق يوم الخميس الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الآخر المقبل، حيث ستتنوع فيه الفعاليات ما بين دينية، وثقافية، وتراثية، وشعبية، إضافة لدورة رياضية لكرة القدم على كأس محمد بن سعود المتحمي محافظ محايل رحمه الله، وكذلك فعالية شارع الوفاء، وعدد من الفعاليات المتنوعة الأخرى كفعالية الفروسية، والطيران الشراعي، ومعرض الفن التشكيلي والمرسم الحر، ومعرض التصوير الفوتوغرافي، وفعاليات الدراجات الهوائية، والنارية، وفعاليات الهايكنج السعودي، وفعاليات الأسرة والطفل.

وبيَّن وكيل محافظة محايل أن ما تحظى به المحافظة من تطور وتقدم في جميع المجالات، وما تم فيها من إنجازات تنموية وسياحية يأتي بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، الذي يحرص ويوجه دائماً على عمل كل ما فيه تقدم ورقي المحافظة، ومواكبة النهضة التنموية التي تشهدها محافظات المنطقة.







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