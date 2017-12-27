بالصور.. إحباط دخول لحوم متعفنة إلى مكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

نجحت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأحشاء المتعفنة قبل دخولها إلى أحد المحلات.

وتلقت البلدية بلاغا من الدوريات الأمنية عن وجود سيارة نقل (وانيت) تحمل كمية من اللحوم والأحشاء (الكرش) مجهولة المصدر كانت في طريقها لأحد المحلات.

وعلى الفور شكلت البلدية فريقا رقابيا وتم ضبط السيارة، حيث اتضح بعد تفتيشها أنها محملة بكمية من اللحوم والكرش بطريقة سيئة وموضوعة في أكياس غير مخصصة لهذا الغرض وبطريقة لا تخضع لأي اشتراطات صحية .

وقد اتضح بأنها متعفنة جراء تعرضها لأشعة الشمس والغبار ونقلها بطريقة عشوائية، وتم على الفور مصادرتها وإتلافها ، والتحفظ على السيارة وسائقها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعية ، أن البلدية لن تتهاون في تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين لأنظمة بيع وتداول ونقل المواد الغذائية ، وذلك حرصا على سلامة هذه المواد ، ومتابعة تداولها بشكل سليم ، لافتاً الى أن هناك العديد من اللجان والفرق الميدانية التي تم تشكيلها لهذا الغرض .







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