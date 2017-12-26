بالصور.. إزالة 9 مبانٍ مخالفة في مكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

واصلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملتها إزالة التعديات والأبنية العشوائية، حيث تمت إزالة عدد من الأبنية المخالفة والمقامة على أراضٍ حكومية بالعكيشية يوم أمس.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن الحملة شملت عدة مواقع وتمت بمساندة فرقة أمنية وعدد من المراقبين.

وبيَّن أن الإزالة شملت (9) مبانٍ شعبية مخالفة في مواقع متفرقة بمنطقة العكيشية وبمساحات مختلفة، وجميعها كانت مقامه بطرق غير نظامية من قِبَل بعض المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يُثبت ملكيتهم لها.

وأكد عراقي بأن البلدية لا تدخر جهداً في متابعة كل هذه المخالفات والتجاوزات، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية بالبلدية التي تم تخصيصها للعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية بالمنطقة.







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