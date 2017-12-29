بالصور.. إصابة اثنين من المدني في حريق هائل بمحل قطع غيار في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان اندلاع حريق هائل في أحد محلات قطع الغيار في مدينة جيزان، نتج عنه إصابة فردين من أفراد الدفاع المدني وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم، يحيى القحطاني، أنه ورد بلاغ عن حريق بأحد المحلات بمدينة جيزان، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن احتراق في محل قطع غيار وانتقل الحريق إلى محلين مجاورين؛ حيث تمت السيطرة على الحريق ‏من قِبَل الفرق المشارِكة.

ولفت إلى أنه نتج عن الحادث إصابة فردين من أفراد الدفاع المدني، وتم نقلهما إلى المستشفى وخرجا بعد تلقي العلاج.







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