بالصور.. إصابة 8 أشخاص بينهم 3 من رجال الدفاع المدني بحائل

المواطن - حائل

أُصيب ثمانية أشخاص في حريق عمارة سكنية بحي المنتزه بمدينة حائل بينهم ثلاثة من رجال الدفاع المدني.

وتابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، حادث الحريق الذي وقع بعد عصر الخميس الماضي في غرفة في الدور الأرضي من عمارة سكنية تحوي أربع شقق بحي المنتزه بمدينة حائل، وأدت كثافة الدخان في مكان الحريق إلى تصاعده عبر النوافذ والمناور لبقية الشقق المجاورة؛ الأمر الذي دعا رجال الإنقاذ لإخلاء جميع الشقق المُشَبعة بالدخان.

وخلال مباشرة رجال الدفاع المدني لمهام عملهم تعرض أحد الأفراد لحالة اختناق خلال محاولته إنقاذ سيدة في إحدى الشقق في الدور الثاني، وتم إسعافه والسيدة التي كانت على قيد الحياة للمستشفى القريب وأُدخلا قسم العناية المركزة.

وبلغت الإصابات جراء الحادث خلاف ما ورد ذكره 8 إصابات ثلاثة منهم من رجال الدفاع المدني تلقوا العلاج في موقع الحادث، وإصاباتهم بسبب الإعياء والإجهاد، فيما تعرض اثنان من جنسية عربية وثلاثة مواطنين للاختناق جراء الدخان نُقلوا للمستشفى، وجميعهم خرجوا بعد تلقي العلاج.

وتُرَجح جهة التحقيق أن يكون سبب الحريق دفاية كهربائية كانت قريبة من مواد إسفنجية ساهمت في انتشار الحريق وزيادة كثافة الدخان ودخوله للشقق العلوية.







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