بالصور.. افتتاح متجر النادي الأهلي الثالث

المواطن - مروة نبيل

افتتح رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، مساء اليوم الأربعاء، الفرع الثالث لمتجر الراقي.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على “تويتر”، صورًا من افتتاح متجر الراقي الثالث في مقر النادي، وذلك في حضور وفد من الخطوط الجوية العربية السعودية، الشريك الإستراتيجي للنادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الشرف ومنسوبي النادي.

ويحتوي المتجر الجديد للنادي الأهلي على الجناح الخاص بمنتجات الشريك الإستراتيجي للراقي (الخطوط الجوية العربية السعودية).

والتقى رئيس النادي ممثل السعودية الراعي الرسمي للنادي الأهلي، شكري الجديبي، مدير عام الدعاية والإعلان، الذي قدم له إهداء عبارة عن مجسم لطائرات السعودية، بينما قدم الراقي القميص الخاص بفريق الكرة إلى المهندس صالح الجاسر، مدير عام السعودية، موقع من اللاعبين ويحمل الرقم 72، الذي يرمز لعمر الناقل الوطني الخطوط السعودية.

وقدم عضو شرف النادي مالك الشركة المشغلة لمتجر النادي الأهلي، عبدالله الصبان، شكره وتقديره لرئيس الراقي، وكافة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف على حضورهم لحفل التدشين، موضحًا أن عملية بيع منتجات المتجر ستتم بداية من يوم غد للزوار والجماهير، مع وجود سحوبات على رحلات مجانية مغطاة وجوائز أخرى.

وكان النادي الأهلي قد دشن أول متجر في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة، وتم افتتاحه في شهر مايو من العام 2013، فيما دشن الفرع الثاني بالمدينة المنورة، وتم افتتاحه في 21 إبريل الماضي.







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