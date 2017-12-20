بالصور.. الأخضر يتدرب في الكويت والعمار يكتفي بمران خاص

المواطن - مروة نبيل

أجرى المنتخب السعودي، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب نادي الشباب الكويتي، استعدادًا لمواجهة الكويت في افتتاح منافسات دورة كأس الخليج “خليجي 23″، وسط حضور ومتابعة نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نواف التمياط.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم أجرى اللاعبون تدريبات لياقية، وقام بعدها المدير الفني كرونوسلاف يورسيتش، بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

على الجانب الآخر، اكتفى لاعب الأخضر عبدالله العمار، بتدريبات خاصة في النادي الصحي.







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