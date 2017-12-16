بالصور .. التمياط يحضر الحصة التدريبية للأخضر اليوم

المواطن - الرياض

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحضيراته واستعداداته لبطولة خليجي 23 لكرة القدم، والمقرر إقامتها في دولة الكويت يوم 22 ديسمبر الجاري.

وذكرت الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على “تويتر” أن الأخضر واصل تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن برنامجه التحضيري استعدادًا لدورة خليجي 23.

وحضر نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الحصة التدريبية للأخضر.

وقام المدرب بتطبيق بعض من التدريبات التكتيكية التي ركزت على تنويع اللعب واللعب عبر مناورة على كامل مساحة الملعب.

من جهة أخرى منح المدير الفني للمنتخب فترة حرة للاعبين.







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