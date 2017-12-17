بالصور.. الخضير يكسو مزارع جازان بالأخضر

المواطن - نايف عقيلي - جازان

تشهد هذه الأيام مزارع وحقول الذرة الرفيعة البيضاء والحمراء في منطقة جازان إقبالًا متزايدًا من قبل الأهالي لانتقاء بعض سنابل الذرة، وحصدها قبل اكتمال نضجها من مزارعهم أو شرائها من أصحاب مزارع الذرة، فيما يعرف بمحصول الخضير إحدى أبرز الوجبات في المنطقة.

ويعد الخضير من أهم الوجبات الغذائية التي يحرص أهالي جازان على تناولها مع مواسم حصاد حبوب الذرة، في ظاهرة تتكرر أربع مرات في العام، حيث يتذوقونها مع موسم جني الذرة بطرق طهي مختلفة، يجيدها ربات المنازل.

ويحظى موسم في جازان الخضير في منطقة تهامة بشعبية خاصة، ويتم حصاده خلال العام في أربعة مواسم “الخريف- المخرط- السعودات- مقدم”، كما يروي ذلك كبار السن من المزارعين بالمنطقة، ولاتساع مساحة جازان فإن موسم زراعته وحصاده تختلف في المناطق.

ويقوم ربات المنازل بالتفنن في صناعة أطباق مختلفة من الخضير؛ فمنهن من تقدمه على شكل رغيف يتم إعداده وخبزه في التنور ليؤكل مع الحليب واللبن، ومنهن من تعد منه وجبة ”المرسة”، وهي الأكلة الأشهر في جازان بعد مزجه بالموز والسمن والعسل، وهناك من تقوم بإعداد وجبة ”المفالت”، وهي وجبة غنية بمكوناتها الغذائية عالية القيمة، حيث تتضمن الحليب والسمن والعسل، والبعض يفضل تناول الخضير بعد طبخه بالماء سلقًا حيث يضاف إليه الملح كما يفضّله البعض مشويًّا في سنابله.

وتشهد الأسواق والطرقات العامة وأغلب مزارع محافظات منطقة جازان المختلفة في كل من صبيا، بيش، أبو عريش، ضمد، صامطة، أحد المسارحة، الدرب، الموسم والمراكز والقرى التابعة لها، وفرة في محاصيل الذرة التي تمتلئ بها حقول المزارعين، خاصة تلك القريبة من الطرق الرئيسية وتجذب هذه المحاصيل اهتمام الأهالي والزائرين، الذين يحرصون على الوقوف عليها لشراء منتج جازان من الذرة الطرية.

ويعرض ”الخضير” للبيع في تلك المواقع على شكل حزم متوسطة الحجم، وتتراوح أسعارها ما بين 20 و30 ريالًا للحزمة الواحدة، بحسب نوعية الخضير والكمية المتوفرة في كل حزمة من سنابل الذرة، وتباع كذلك على شكل حبوب بعدما يتم فصلها عن سنابلها ليباع الكيلوجرام من الذرة البيضاء بـ30 ريالًا، ومن الذرة الحمراء بـ25 ريالًا؛ نظرًا للجودة التي عُرفت بها الذرة ذات اللون الأبيض.







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