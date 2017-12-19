بالصور.. الرائد يُكرم اثنين من مشجعيه لهذا السبب

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة من المسؤولين بالنادي، قرر مجلس إدارة الرائد، تكريم اثنين من المشجعين، اليوم الثلاثاء، بعدما التقطتهما عدسات الكاميرات في مباراة الفريق الماضية.

وكرم نائب رئيس نادي الرائد، عبدالعزيز المسلم، محبي النادي مروان الربدي ومحمد الربدي، عقب ظهورهما في لقطة تلفزيونية متفاعلين مع مجريات مباراة الرائد والقادسية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا خلال تكريم نائب الرئيس لمحبي النادي.

ويحتل الرائد المركز الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، برصيد 10 نقاط، ويستعد لملاقاة الفيصلي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة.







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