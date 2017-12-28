بالصور.. الرويلي والعمرو يتفقدان معرض القوات المسلحة استعداداً لـ”افد 2018″

المواطن - واس

تفقَّد نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض حامد الرويلي ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان عبدالله العمرو، المعرضَ الذي تستضيفه المديرية العامة للدفاع المدني؛ استعداداً للمشاركة بمعرض القوات المسلحة الرابع لدعم التصنيع المحلي “افد 2018”.

وقال الفريق ركن الرويلي: إن هذا المعرض يحظى بدعم واهتمام ولاة الأمر، وقد لاحظنا مدى التنظيم والتطور في محتوى المعرض.

وأضاف: استضافة المديرية العامة للدفاع المدني ودعمها لمعرض القوات المسلحة الرابع لدعم التصنيع المحلي لقطع الغيار؛ يدل على مدى العلاقة البنّاءة بين الأجهزة الحكومية؛ بما يحقق نتائج إيجابية في مجال دعم التصنيع المحلي لقطع الغيار.

من جانبه، قال الفريق العمرو: “سعداء باختيار وزارة الدفاع للمديرية العامة للدفاع المدني لتستضيف هذا المعرض الذي يشارك به عدد من الجهات الحكومية”.

وأضاف أنهم يشاركون في معرض التصنيع المحلي لقطع الغيار، ويعملون وفق خطة مرحلية لتوطين صناعة قطع الغيار لآليات وتجهيزات الدفاع المدني.

وأردف: استطعنا وبقدرات وكوادر وطنية من منسوبي الدفاع المدني، وبالتعاون مع بعض المصانع المحلية، صناعةَ العديد من القطع ذات الجودة العالية، وبتكلفة مادية أقل، وفي وقت أقل.

وأكد أنهم عازمون على إحداث نتائج جيدة ومؤثرة في برامج توطين صناعة قطع الغيار بالمملكة العربية السعودية؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030.







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