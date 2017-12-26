بالصور.. المدرب الصغير غازي النقاش ينفذ برنامج التحفيز بمكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

في بادرة فريدة من نوعها قدم المدرب الصغير بمدرسة الحرمين الابتدائية بمكة المكرمة الطالب غازي النقاش بالصف الخامس أمس الاثنين برنامجا بعنوان التحفيز، والذي كان من مخرجات التدريب خلال حصص النشاط للفصل الدراسي الأول.

تم ذلك بحضور كل من الأستاذ أحمد الشهري منسق المدرسة والأستاذ مستور الثقفي رئيس قسم استراتجيات التعليم حيث أبدى كل منهما إعجابه الشديد بذلك وساهما بتوجيه الطلاب المدربين وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وأكد قائد المدرسة الأستاذ صالح الشهراني بأن مثل هذه البرامج تخدم بالدرجة الأولى نشاط الطلاب وتصقل مواهبهم وأثنى بالشكر الجزيل جميع المعلمين القائمين بتوجيه الطلاب ورعاية مواهبهم وخص منهم رائد النشاط المتألق عبدالرحمن الشهراني والذي أكد بدوره بضرورة توفر مثل هذه الأنشطة في مدارسنا.

كما أكد بأن هذا البرنامج وغيره اختير له هذا التوقيت للمساهمة به في الانضباط المدرسي وحث أولياء الأمور للحضور والمشاركة كما أفاد بمشاركة مدرسة الأرقم المتوسطة ودعمهم بالحضور ومشاهدة البرنامج بقيادة رائد النشاط الأستاذ طاهر القرشي ومجموعة من طلاب مدرسته.







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