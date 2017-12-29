بالصور.. انحدرت السيارة بسبب انعدام المصدات في الداير فمات 3 بينهم طفل

المواطن - علي شيبان - جازان

انحدرت سيارة من نوع صالون من أحد المنحدرات الجبلية الوعرة في محافظة “الداير” شرق جازان على بعد 300 م؛ ما تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وأكَّد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم، يحيى القحطاني، أنه ورد بلاغ عن انقلاب سيارة بمنحدر جبلي بمحافظة الداير، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن انقلاب سيارة من نوع صالون في منحدر جبلي وعر على بعد 300 متر؛ حيث باشرت الفرق الحادث وقامت بعمليات الإنقاذ الجبلي وانتشال 3 حالات من الموقع.

وأشار إلى أنه نتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 4 آخرين بينهم 3 أطفال، حيث تم نقلهم عن طريق المواطنين والهلال الأحمر لمستشفى الداير.

وفي سياقٍ متصلٍ، ناشد أهالي محافظة الداير بإصلاح الطرق والمواصلات الجبلية؛ حيث إن هذه الطرق تؤدي إلى وفاة أغلب سالكيها بسبب عدم وجود مصدات وعلامات إرشادية في هذا الطريق.







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