بالصور.. بعثة المنتخب السعودي تصل الكويت

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة المنتخب السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الكويت استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 23″، والتي ستنطلق فعالياتها، يوم الجمعة المقبل.

وكان في استقبال بعثة الأخضر لدى وصولها إلى مطار الكويت الدولي، نائي رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ فواز مشعل الصباح، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، فواز الشبيلي.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الأخضر إلى الكويت.

وتضم قائمة المنتخب 24 لاعبًا، وهم: عساف القرني، مسلم آل فريج، عبدالقدوس عطية، محمد خبراني، عبدالله الشمري، عبدالرحمن العبيد، عبدالله العمار، سلطان الغنام، همام سالم، سالم علي، جابر عيسى، أحمد الفقي، نوح الموسى، محمد كنو، خالد الكعبي، أحمد الفريدي، سلمان المؤشر، علي النمر، مختار فلاتة، هزاع الهزاع، صالح العمري، نايف هزازي، معن الخضري وعمر هوساوي.

ويترأس بعثة المنتخب السعودي في الكويت، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نواف التمياط.







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