بالصور .. تصدعات وتشققات بالمنازل جراء تفجير صخور مشروع بأحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني- أحد رفيدة

تعرضت منازل عدد من سكان شرق محافظة أحد رفيدة لتشققات وتصدعات في جدران وأسقف المنازل نتيجة قيام مقاول مشروع الصرف الصحي بأحد رفيدة طريق لزمة بأعمال تفجير الصخور.

وأكد المواطنون الذين تضررت منازلهم أن المقاول قام بعمل التفجير دون أن يشعر المواطنين المحاذية منازلهم لموقع التفجير مما تسبب في إلحاق الضرر الكبير بمنازلهم وإحداث حالة هلع لهم ولعائلاتهم .

وذكر المواطنون أيضاً أن المشروع تم تغيير مساره عن الترسيم السابق من قبل الجهات المسؤولة و الذي تم اعتماده من قبل وزارة المياه.

ولفت المواطنون إلى أن تغيير مسار المشروع واجه عوائق كثيرة وهدراً للمال العام.

وأشار المواطن علي القحطاني إلى أنه تقدم بشكوى لمدير فرع وزارة المياه بأحد رفيدة إلا أن مدير الفرع أكد له أنه لا يعلم عن التفجير الذي نفذه المقاول بل ولم يعلم ما إذا كان المشروع انتهى أم يجري العمل به.

من جانبه ذكر المواطن فهد آل حصيمة أنهم اتصلوا بمنفذ المشروع كي يطلعوه على ما لحق بمنازلهم من أضرار ولم يستجب لاتصالهم فتقدم للمحافظة بشكوى استدعاء برقم١١٠٣تاريخ ٢٦/ ٣ / ١٤٣٩ه_ صادرة لفرع المياه بأحد رفيدة وتم تقييدها بالمياه برقم ٤٥٨١٤ /٧٢١٣٦/ ١٤٣٩ه_ وحتى الوقت الحالي لم ينظر فيها من قبل فرع وزارة المياه.

وأفاد المواطنون بأن الأنظمة تمنع التفجير داخل المدن والقرى المكتظة بالسكان.

“المواطن” تواصلت مع منفذ المشروع وتم شرح معاناة المواطنين له وأفاد بأنه يوجد لديه تصريح تفجير وأنه مسموح له بالتفجير وعند طلب الصحيفة تزويدها بصورة من التصريح أفاد بأن الجهة المسؤولة رفضت إعطاءه صورة من التصريح.

وناشد المواطنون الجهات المسؤولة النظر فيما لحق بمنازلهم من ضرر ومحاسبة من قام بالتفجير دون لجنة مشكلة للحفاظ على السكان وعابري الطريق في الموقع.







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