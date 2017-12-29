بالصور.. جسفت عسير تشارك بفنانيها في شارع الفن بالمجاردة

المواطن ـ أحمد الشهري ـ المجاردة:

بدعوةٍ من محافظ المجاردة، يحيى عبدالرحمن آل حموض، شارك فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” بمنطقة عسير بمجموعة من فنانيها التشكيليين، ضمن البرنامج الشتوي الذي أطلقته لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة المجاردة لهذا العام، تحت شعار “المجاردة أجمل”.

وأوضح مدير “جسفت” عسير الدكتور علي مرزوق أنَّ “جسفت حريصة على المشاركة في الفعاليات التي تقام في منطقة عسير، بما يخدم الحركة الفنية التشكيلية في المنطقة، ويعزز الشراكة مع كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاصة، بهدف الكشف عن المواهب الشابة، وتعريف الجمهور المحلي بدور الفن التشكيلي وأهميته، وعن طبيعة مشاركة جسفت عسير في هذه الفعالية”.

ومن جانبه، أشار عضو مجلس إدارة جسفت عسير، الذي ساهم في وضع التصور الفني لشارع الفن، الفنان عبدالله البارقي، إلى أنَّ “المشاركة في برامج لجنة التنمية، التي انطلقت فعالياتها في شارع الفن بعد تطويره بطول 500 متر، تمثلت بالنحات سلطان عسيري، والفنانين التشكيليين محمد بيه، وصديق كشاف، مع مجموعة من فناني المجاردة، بالتنسيق مع الفنان عبدالله صيدان بهدف نقل الخبرات وتبادل الأفكار والتجارب التشكيلية”.

وبيَّن البارقي أنَّ “مشاركة فناني جسفت عسير تمثلت في الرسم والنحت أمام الجمهور، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في رسم جداريات شارع الفن، وفي المعارض التشكيلية المصاحِبة”.







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