بالصور.. حريق المستودعات بجازان تحت سيطرة الدفاع المدني

المواطن ـ علي شيبان ـ جازان

اندلع حريق هائل، صباح الأربعاء 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في 3 مستودعات متجاورة في جازان، بمساحة 2028م2؛ مما أدى إلى استنفار عدد من فرق الدفاع المدني من المحافظات المجاورة، ليتم إخماده دون إصابات أو خسائر بشرية ولله الحمد.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أنه “وردنا بلاغ عن حريق بمستودع في مدينة جازان، وعند وصول الفرق للموقع، اتضح أنَّ الحادث عبارة ‏عن احتراق ٣ مستودعات متجاورة، بمساحة ٢٠٢٨ مترًا مربعًا تقريبًا”.

وأشار إلى أنَّه “تمت السيطرة على الحريق، ‏من طرف الفرق المشاركة، دون أن ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد”، مؤكّدًا أنَّ “عددًا من الجهات ذات العلاقة شاركت في السيطرة على الحادث، الذي بدأ التحقيق في أسبابه”.







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