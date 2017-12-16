بالصور.. حريق في غابة خيرة والمدني يباشر

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

أخمدت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، ظهر اليوم السبت، حريقًا شب في مواقع متفرقة بغابة خيره بمحافظة بني حسن، فيما لم ينتج عن الحادث أي خسائر بشرية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة تمكنت من السيطرة على حريق بغابة خيرة بمحافظة بني حسن، حيث ورد بلاغ في تمام الساعة 12:56 من بعد ظهر اليوم بوجود حريق في غابة خيرة بمحافظة بني حسن.

وأضاف الغامدي أنه على الفور تم تحريك 8 فرق إطفاء بكامل تجهيزاتها، وعند الوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في 4 مواقع متفرقة تبعد عن موقع الآليات مسافة 200 متر، وعلى الفور تم مباشرة الحادث.

وأردف الغامدي أنه نظرًا لوجود الأعشاب اليابسة والأعشاب وسرعة الرياح وكذلك وعورة التضاريس بالموقع، انتشر الحريق في مسافة تقدر بحوالي 200م في 200م تقريبًا، حيث تم إخماد الحريق بالكامل وتبريده في الساعات الأولى من الحادث، ولم يسجل أي إصابات أو وفيات.







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