بالصور.. حريق هائل بمستودع في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان حريقاً هائلاً اندلع، فجر اليوم الأربعاء، بأحد المستودعات المجاورة لمبنى قديم لأحد المستشفيات الخاصة دون معرفة الأسباب.

فيما أكدت مصادر لـ”المواطن” أن الحريق استنفر فرقاً أخرى من الدفاع المدني من محافظات مجاورة “أبوعريش – صبيا – أحد المسارحة” لموقع الحريق، وسيطرت الفرق على الحريق ومنعت انتشاره إلى المحلات التجارية المجاورة، حيث استمرت عملية الإطفاء عدة ساعات بسبب قوة الحريق والأدخنة المتصاعدة بشكل كثيف.

“المواطن” ستوافيكم بتفاصيل أخرى حال ورودها من الدفاع المدني.







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