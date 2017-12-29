بالصور.. حضور الأميرة ريما وتتويج أبطال الشطرنج السريع بكأس الملك

المواطن - مروة نبيل

افتتحت وكيل الهيئة للتخطيط والتطوير، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، اليوم الثالث والأخير من منافسات الشطرنج السريع في بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج.

وتُوِّجت الصينية جو وانجون، بطلة بطولة السيدات- السريع بـ11.5 نقطة، مقابل 11 نقطة للاعبة لي تينغجي، فيما جمعت اللاعبة باتز إليزابيث على 10.5 نقطة.

وأصبح الهندي أناند فيسوانتان بطل البطولة المفتوحة في منافسات الشطرنج السريع، مُتفوقًا على الثنائي فيدوساف فلاديمير، ونيبومنياتشي يان، وجمعوا 10.5 نقطة.

وأشرف على منافسات بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، في مركز إبسك للمؤتمرات والمعارض بالرياض، 40 حكمًا دوليًّا.

وبدأت منافسات الشطرنج السريع منذ يوم الثلاثاء واستمرت حتى أمس الخميس، ومن المُقرر أن تنطلق فعاليات الشطرنج الخاطف، اليوم الجمعة.







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