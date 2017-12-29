بالصور.. سقوط عصابة الرياض وبحوزتها طائرة إلكترونية وقرابة 70 ألف ريال

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على عصابة سرقت مواد بناء وبحوزتها دولارات وقرابة 70 ألف ريال.

وتمكنت إدارة دوريات أمن المحافظات ممثلة بشعبة دوريات محافظة الغاط من الإطاحة بعصابة مكونة من 3 ثلاثة متهمين (باكستانييِّن وفلبيني) جميعهم في العقد الثالث من العمر) تمرسوا على سرقة المعدات ومواد البناء وبيعها، وذلك بعد أن تم الاشتباه باثنين منهم يتسلقون مركبة للنقل بأحد شوارع المحافظة محملة بقواطع كهربائية وتبين من خلال الإجراءات المتخذة بأنها مسروقة ويعمل شريكهم (الثالث) بورشة لصيانة السيارات، تم القبض عليه في كمين محكم، يستخدمها لإخفاء المسروقات تمهيدًا لتصريفها وبيعها.

وضبطت الشرطة بحوزتهم على قواطع وكيابل كهربائية ومبالغ نقديه قاربت 70 ألف ريال من بينها عملة أجنبية بقيمة 7900 دولار أميركي مجهولة المصدر وطائرة إلكترونية بخاصية التحكم عن بعد ومنشار كهربائي وأجهزة جوالات.

وتم إيقاف المتهمين بمركز الشرطة وتم إشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.







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