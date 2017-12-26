بالصور.. سقوط مروج السموم عبر مواقع التواصل في الطائف

المواطن - الطائف

قبضت مكافحة المخدرات في الطائف، اليوم الثلاثاء، على شخص يقوم بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي لمكافحة المخدرات على “تويتر”، صورًا تبين المضبوطات التي كانت في حوزة مروج السموم.

وفي وقت سابق، نجحت قوات مكافحة المخدرات في القبض على 9 أشخاص بحوزتهم 22 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتنفذ مكافحة المخدرات حملات متعددة لضبط مروجي السموم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت عدة ضربات ناجحة خلال الفترة الماضية أسفرت عن سقوط العديد من المروجين في عدة مناطق بالمملكة.







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