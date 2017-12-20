بالصور .. ضبط عمالة تجهز البطاطا المقلية بدورات مياه في أبها

المواطن - سعيد آل هطلاء - ابها

باشرت إدارة الطوارئ والرقابة المسائية بالتعاون مع إدارتي الرقابة الصحية والنظافة موقعًا يفتقر لأدنى مستويات النظافة لتجهيز البطاطا المقلية بحي الخشع بأبها.

وأوضح م. عبد العزيز الرمثي، أن فريق المراقبين باشروا الموقع بحضور مدير الطوارئ والرقابة المسائية علي سعيد الوادعي والمراقبين فهد علي عسيري وعوض الأحمري.

وقال الرمثي إنه تم تتبع أحد الباعة الجائلين المخالفين الذي كان يقود عربة مخالفة مخصصة لبيع البطاطا المقلية بحي ذرة وتم العثور على موقع التجهيز الذي كان يحتوي على 3 عمال وقرابة 200 كجم من البطاطا وكذلك دورة مياه متسخة جداً تم تهيئتها للتجهيز.

وأشار الرمثي إلى أنه تم إغلاق الموقع ومصادرة كافة كميات البطاطا، نظراً لسوء النقل والتخزين وعدم توفر النظافة ومخالفة التجهيز.







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