بالصور.. علي النمر من أفضل لاعب بدورة رمضانية إلى أفضل لاعب بخليجي 23

المواطن - الرياض

6 أشهر فقط بين فوز اللاعب علي النمر بجائزة أفضل لاعب في دورة الفقيد عبدالله الدبل، الرمضانية بنادي الاتفاق وبين انضمامه للمنتخب السعودي الأول مع مجموعة من اللاعبين (المواليد) وحصوله وفي أول مباراة رسمية يشارك بها أساسيًّا على جائزة أفضل لاعب، وذلك من خلال المباراة التي جمعت منتخبنا يوم أمس أمام نظيره المنتخب الإماراتي ضمن لقاءات خليجي 23 بالكويت.

وهذه النقلة الدراماتيكية المذهلة والقياسية في حياة اللاعب يجب أن يتنبه لها وأن يتشبث بها؛ فالفرص على هذه الشاكلة لا تتكرر على مستوى العالم كثيرًا، وفي المقابل تعطي دروسًا وعبرًا لك لاعب واعد بأن أبواب النجومية والشهرة مفتوحة، ولكن بالمثابرة والإصرار والعزيمة.

ولم تتوقف قصة النمر عند هذا الحد فقبل المباراة بيوم التقطت له صورة بالفندق مقر سكن المنتخبين مع نجم المنتخب الإماراتي الشهير عمر عبدالرحمن، وعلق عليها بأن “عموري” يعتبر قدوته وأنه يتمنى تبادل قميصه بعد المباراة معه وهو ما وافق عليه الأخير وما حدث بالفعل بعد نهاية المباراة.

ولكن يبدو أن النمر وإذا ما استمر على هذا الأداء والتصاعد القياسي في الثقة والمستوى سيكون ولا شك مطمعًا للكثير من لاعبي المنتخبات الخليجية الأخرى التي ستلتقي منتخبنا خلال الدورة للتسابق على تبادل قمصانهم معه.







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