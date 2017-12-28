بالصور.. فعاليات المجاردة الشتوي تجتذب 4 آلاف زائر يوميا

المواطن - أحمد الشهري -المجاردة

أطلقت لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة المجاردة برئاسة المحافظ يحيى بن عبدالرحمن آل حموض برنامجها الشتوي لعام 1439 تحت شعار «المجاردة أجمل»، وسط عدد من الفعاليات والبرامج المتعددة والمتنوعة التي تخدم أكثر من 4 آلاف زائر يوميا للمواقع السياحية.

وأوضح محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض أن برامج لجنة التنمية تواصل العديد من الفعاليات يأتي في مقدمتها إطلاق مبادرة دراجتي سر لياقتي، بمشاركة دراجي محافظة القنفذة والمجاردة والنماص للدراجات الهوائية وفريق عسير للدراجات النارية.

واشار آل حموض إلى أنه تم افتتاح شارع الفن والذي يقع بجوار مستشفى المجاردة العام بعد تطويره بطول 500 متر، قائما على مجموعة من الألوان للأرضيات والجداريات، إذ يقع على ضفاف شارع الفن أكبر جدارية على مستوى المنطقة عبارة عن جدارية زخرفي شعبي بطول 200 م تقريبا، وجدارية أخرى عبارة عن منظر طبيعي بطول 200م تقريبا، وجدارية ثالثة عبارة عن مساحات لونية بطول 200م تقريبا بمجموع جداريات يفوق 600 تقريبا.

وفي سياق متصل شارك في المعرض التشكيلي النحات سلطان عسيري والخطاط العربي المبدع سراج العمري والفنانون التشكيليون محمد بيه ومحمد زهير وصديق كشاف وغيرهم من الفنانين التشكيليين، في حين أقيم على جوانب شارع الفن معرض التصوير الفوتوغرافي والذي شارك فيه 15 مصورًا بـ 19 صورة حيث استقطبت البلدية عددا من فناني المحافظة المميزين للاهتمام بالشارع وتطويره ليصبح له هوية جمالية.

وقد ساهم كل من عبد الله حسن البارقي وعبد الله محمد صيدان البارقي وخالد ملفي الشهري في إيجاد تصور فني رائع للموقع الذي أصبح هدفا للسياح والمبدعين من المصورين والفنانين التشكيليين والذي شارك منهم 20 فنانًا بـ 50 لوحة تشكيلية من داخل محافظة المجاردة ومن محافظتي النماص وبارق وغيرها من محافظات منطقة عسير.

وأكد آل حموض أنه ستقام ورش عمل في فن القط العسيري بمناسبة تسجيله في التراث العالمي اليونيسكو.

وأردف: “كما أطلقت المحافظة مهرجان الأسر المنتجة والذي يخدم أكثر من 40 أسرة ويستمر لمدة أسبوع، ودعمت البلدية الأسر المنتجة بمسرح للطفل يقام عليه فعاليات ومسابقات وجوائز للطفل استقطب لتنفيذها المجموعات المتخصصة للترفيه عن الطفل.

وأوضح آل حموض أن نسبة الأشغال في المواقع الإيوائية التي يصل عددها أكثر من 44 موقعا بلغت 90 %.







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