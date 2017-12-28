بالصور .. محايل تزف شهيدها الـ104 العريف آل عقيل إلى الجنان

المواطن - أحمد الشهري - محايل

استقبل وكيل محافظة محايل اليوم علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور شيخ شمل آل موسى محمد بن محيي الدين وذوي الشهيد وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية اليوم العريف بدر جابر علي جعفر آل عقيل والذي استشهد على ‫الحد الجنوبي بمنطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه بميدان الشرف والبطولة.

ونقل وكيل المحافظ تعازي القيادة وأمير منطقة عسير لذويه سائلا الله أن يرحمه ويتقبله من الشهداء.

من جانبه عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه ابنهم في خدمة الوطن، داعين الله أن ينصر جنودنا البواسل على أعداء الوطن.

وكانت محافظة محايل قد استقبلت نبأ استشهاد آل عقيل أمس ، والذي انضم إلى قائمة الشهداء الذين بلغ عددهم 104 شهداء، ليكون من ضمن أولئك الشهداء الأبطال الذين قدموا أنفسهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي .

وستُقام صلاة الميت على الشهيد آل عقيل بحضور عدد من مديري الإدارات والقيادات الأمنية في جامع الملك فهد بحي الضرس بعد صلاة العصر . وسيتم دفن الشهيد بمقبرة الحماطة فيما يقام سرادق العزاء بمنزل شقيقه علي بحي الضرس .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :