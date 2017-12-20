بالصور.. مدير عمل المدينة يتفقد المشاريع الجديدة في ينبع

المواطن ـ عبدالرحمن المحمادي ـ ينبع

تفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله الصاعدي، سير العمل بالمشاريع الجديدة لدار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة ينبع، والذي أنجز منه الشيء الكثير، بالإضافة لمبنى مكتب العمل بطريق المطار.

واجتمع الصاعدي مع مهندسي المشاريع بالموقع، موضحًا لهم أهمية الإخلاص بالعمل والدقة والجودة مع تسليم جميع المشاريع بالموعد المحدد حسب العقود، لاسيّما أنَّ هذه المشاريع تعتبر من أحدث الأعمال الهندسية.

واستهلَّ الصاعدي جولته، بزيارة مركز التأهيل الشامل بينبع، حيث اطّلع على جميع الأقسام الداخليّة، التي شملت القسمين الرجال والنساء، وما يُقدمه من خدمات للنزلاء وللحالات الخارجية.

بعد ذلك تمت زيارة الضمان الاجتماعي، ومقابلة جميع الموظفين، والاطلاع على الخدمات التي تُقدم لجميع المستفيدين، والالتقاء بالمراجعين داخل الصالة والاستماع لهم، والذين أكّدوا أنَّ الخدمة تسير بكل يسر وسهولة، بفضل التعامل الأمثل الذي يجدونه من موظفي المكتب.

وتوجه الصاعدي، في إطار جولته التفقدية، إلى جمعية المستودع الخيري بينبع، حيث اطّلع على الخدمات المُشرفة للعمل الاجتماعي الإنساني، معربًا عن سروره بالجُهد المميز في خدمة المستفيدين، من بناء الإسكان الجديد وترميم الإسكان القديم، وغيرها من الخدمات، مع توفير جميع الاحتياجات لكل من تنطبق عليه آلية الصرف.

وشكر المدير العام هذه الجهود المباركة، موضحًا أنَّ “هذه الأعمال لا تستغرب على من نذروا أنفسهم لخدمة المحتاجين”، لافتًا إلى أنَّ “جميعهم متطوعون للأعمال الخيرية”، مُقدمًا تقديره وشكره لجميع العاملين بجمعية بالمستودع الخيري بمحافظة ينبع.

وتفقّد الصاعدي مكتب العمل، واطلع على آلية العمل، وبعد ذلك اجتمع مع جميع الموظفين، موضحًا لهم أهمية العمل والحرص على تتبع المخالفين لأنظمة العمل، والنزول للميدان بصفة مستمرة، صباحية ومسائية، يوميًّا، وضبط كل من يخالف القرارات والأنظمة، وعدم التهاون بهذا الأمر، مبينًا أنَّ “هذه الجهود قد تُتيح فرصًا للتوظيف للشباب والفتيات”.

وأكّد الصاعدي، خلال الاجتماع، الحرص على تقديم أفضل الخدمات لكل من يطلب الخدمة من المواطنين، والسعي لتذليل كل الصعاب، مشدّدًا على “ضرورة ضبط كل من يخالف القرارات المتعلقة بالتوطين، مع تكثيف الحملات الميدانية واللجان بجميع الفترات الصباحية والمسائية، وضبطها وتدوينها آليًّا من الميدان لكل من يُخالف تلك الأنظمة”.







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