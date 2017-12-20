بالصور.. مدير عمل نجران يقود 49 جولة تفتيشية خلال يومين في شرورة

المواطن - حسين الحامد - شرورة

زار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، عبدالله بن محمد الدوسري، محافظة شرورة، أمس الثلاثاء؛ لتفقد فروع الوزارة بالمحافظة والجهات الخيرية والاجتماعية بها، وتنفيذ خطة التفتيش والمتابعة لبرامج التوطين.

وبدأت الزيارة بمقر محافظة شرورة والالتقاء بسعادة وكيل المحافظة عامر بن علي الصيعري، حيث تم اطلاع وكيل المحافظة على الخطوات التطويرية القادمة في فروع الوزارة بشرورة، وكذلك افتتاح مركز الخدمة الشاملة النسائي بالمحافظة خلال الأيام القادمة والذي يقدم جميع خدمات الوزارة (ضمان، عمل، رعاية) لشريحة النساء من قبل موظفات مختصات بمقر مركز التنمية الاجتماعية بشرورة.

وبعد ذلك تفقد الدوسري فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشرورة، والتي تضم (مكتب الضمان الاجتماعي ومكتب العمل ومركز التنمية الاجتماعية)، واطلع سعادته على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية بالمحافظة، مُشيدًا بالجهود التي تُبذل من قبل الإدارات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ثم زار عددًا من الجهات الخيرية بالمحافظة، والتي شملت (جمعية البر الخيرية بشرورة، ولجنة التنمية الاجتماعية بشرورة، والمركز الإعلامي التابع لها، وجمعية طموح لرعاية الأيتام بشرورة)، واطلع أثناء تلك الزيارات على الأعمال والبرامج التي تقدم في المحافظة وسبل تعزيزها وتطويرها فيما يخدم الوطن والمواطن.

ودوّن المدير العام شكره وتقديره على الأعمال الجليلة التي يقومون بها بهذه الصروح الخيرية والاجتماعية من عمل تنموي واجتماعي وإنساني.

وقاد الدوسري أثناء زيارته لمحافظة شرورة الحملات التفتيشية التابعة للوزارة، حيث تم تنفيذ 49 جولة تفتيشية خلال يومين على المجمعات والمحال التجارية؛ لمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات والشقق المفروشة وقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، وقد تم ضبط 7 مخالفات فقط، مشيرًا إلى مدى الانضباط في تنفيذ قرارات التوطين في قطاع الاتصالات، وكذلك تأنيث المستلزمات النسائية بمحافظة شرورة.

وفي هذا الصدد، دعا مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية؛ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق هذه القرارات.







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