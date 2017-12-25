بالصور.. مصادرة 100 رأس من الذبائح مجهولة المصدر بمكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

ضبط مراقبو بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أثناء جولاتهم سيارة نقل (وانيت) تحمل كميةً كبيرةً من اللحوم مجهولة المصدر كانت في طريقها للتوزيع على الأسواق ومحال الجزارة بالمنطقة.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية، إن البلدية عمدت خلال هذه الفترة إلى تكثيف الرقابة من خلال العديد من اللجان والفرق الميدانية التي تم تشكيلها لهذا الغرض للتأكد من سلامة المعروضات والمواد الغذائية باستمرار ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية ومنع انتشار الظواهر السلبية، مشدداً على أن البلدية لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين لأنظمة بيع وتداول المواد الغذائية.

هذا وقد قام المراقبون بمعاينة حمولة السيارة من اللحوم واتضح بأنها متعفنة من جراء تعرضها لأشعة الشمس والغبار، وتم على الفور مصادرة اللحوم التي بلغت كميتها أكثر من (100) رأس من الأغنام المذبوحة، والتحفظ على السيارة وسائقها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد عراقي بأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضرراً على الصحة العامة، وذلك بهدف المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة المستهلكين.







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