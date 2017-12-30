بالصور.. مصادرة 750 كرتون منفوش تالف وإغلاق المصنع في مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

تمكَّنت الفرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة من ضبط مصنع غير مرخص وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية لتصنيع “المنفوش” وكميات كبيرة من المواد الخام والمعدات الخاصة بها.

وقال مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية المهندس أكرم الحربي: إن كوادر الرقابة بالبلدية تمكنت من ضبط المصنع غير المرخص في مستودعات منطقة الوسيق، والذي أنشئ دون ترخيص مع مخالفته لشروط الصحة، مؤكداً بأن الفرق الرقابية وبمتابعة شخصية من قِبَل رئيس بلدية الشوقية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، حريصة على استمرارية متابعة منطقة المستودعات والتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات وحصول جميع المصانع والمستودعات على تراخيص نظامية.

وأوضح أن الفرق قامت مباشرة بإغلاق المصنع والتحفظ على موجوداته ومنتجاته من المواد الغذائية، وبإشراف رئيس قسم النظافة بالبلدية بندر بلخيور، وتمت مصادرة 750 كرتوناً من المنفوش التالف والمجهز بطريقة سيئة وغير صحية، والتحفظ على العاملين لتحويلهم للجهات ذات الاختصاص، وإتلاف المواد المضبوطة بالطرق الصحية المتبعة.

وأضاف الحربي أن فرق الرقابة الصحية مستمرة وبالتعاون مع الجهات المختصة في مراقبة ورصد سلامة الغذاء؛ حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للمواطن وعدم تهاون البلدية في هذا الجانب.







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