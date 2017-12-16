بالصور.. معركة كروية دامية بالجزائر طعن وإصابة 40 مشجعًا

المواطن - متابعة

قُتل شخص بعد تلقيه طعنة خنجر بالصدر، وأصيب آخرون بجروح خلال اشتباكات دامية شهدتها مباراة كرة قدم جمعت بين شباب عين الكبيرة ووداد عين الطويلة بولاية سطيف شرق الجزائر، مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ13 من القسم الثاني للدوري الجزائري.

ولقي الضحية مصرعه إثر تلقيه طعنات خنجر قاتلة على مستوى الصدر، فيما تعرض 40 شخصًا لإصابات متفاوتة الخطورة من بينهم عناصر من الشرطة نُقلوا في إثرها إلى المستشفى.

وبدأت الأحداث الدامية عند انطلاق الشوط الثاني من المباراة رغم أن النتيجة كانت متعادلة؛ حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين مشجعي الفريقين بمدرجات الملعب استُعملت فيها الحجارة والألعاب النارية والأسلحة البيضاء، وهو ما دفع بالحكم إلى إيقاف المباراة بعد بداية الشوط بدقائق، وذلك إثر اقتحام الجمهور لأرضية الميدان، قبل أن تمتد أعمال الشغب إلى خارج الملعب، ثم وسط المدينة.







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