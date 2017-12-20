بالصور.. موجة غبار تُربك الحركة المرورية في المحافظات الجنوبية

المواطن - علي شيبان - جازان

يشهد العديد من محافظات منطقة جازان حالياً حالة من التقلبات الجوية وموجة من الغبار والعواصف الترابية الرملية على المحافظات الجنوبية لمنطقة جازان، حيث وصلت موجة من الغبار في وقت مبكر على بعض المحافظات في الحد الجنوبي دون سابق إنذار من الجهات المختصة.

وتسبب هذه الموجة في إعاقة الرؤية على العديد من الطرق الأمر الذي يسبب خطورة على حياة المارة لا سيما من الطلاب والأطفال الصغار.

وصادف خروج بعض الطلاب والطالبات أثناء يومهم الدراسي هبوب رياح قوية وأتربة؛ ما سبب لهم حالة من الاستياء، فيما غابت الجهات المعنية في مثل هذا الحالات، ما تسبب في حوادث على الطرق، حيث وقع حادث تصادم مروري على أحد كباري إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- “بالخارش”.

فيما ناشد المواطنون، وخاصة أولياء الأمور، بأن يكون هناك سابق إنذار وخاصة لطلاب المدارس الذين عندهم دوام في الفترة الثانية والثالثة.







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