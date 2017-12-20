بالصور .. نائب رئيس هيئة الرياضة يستقبل رؤساء أندية الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

استقبل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، بعض رؤساء مجالس إدارات أندية الدرجة الأولى، بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

واطلع نائب رئيس هيئة الرياضة على ملاحظات واحتياجات أندية الدرجة الأولى، واستعرض رؤساء الأندية أبرز السلبيات والإيجابيات التي شهدتها المسابقات الرياضية المختلفة، خصوصًا دوري الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم الذي يحتاج للتطوير.

وحضر الاستقبال كل من وكيل الهيئة العامة للرياضة، عبد الإله الدلاك، وكيل الهيئة للإعلام والعلاقات رجاء الله السلمي ووكيل الهيئة للشؤون الفنية والاستثمار المهندس عبد الرحمن القضيب.







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