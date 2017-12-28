بالصور.. نادي النخيل يحصد بطولة عسير للدرجة الثالثة

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

حقق الفريق الأول بنادي النخيل من محافظة بيشة بطولة منطقة عسير للدرجة الثالثة لهذا الموسم 1438-1439هـ عقب فوزه على فريق نادي الزيتون من محافظة بلقرن بضربات الترجيح بنتيجة (5/6)، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب جامعة بيشة.

حضر المباراة محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة ومدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة عسير معتق مفلح بن جرمان، ووكيل جامعة بيشة وعدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية.

كما شهدت المباراة حضور عدد كبير من الجمهور الذي حرص على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم، وعقب نهاية المباراة تم تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لنادي النخيل والميداليات الفضية لنادي الزيتون، كما تم تكريم المشاركين والداعمين لإنجاح هذه البطولة.

الجدير بالذكر أن نادي النخيل حقق بطولات فريق الناشئين والشباب والفريق الأول لهذا الموسم إضافة إلى التأهل لدور 32 من تصفيات الصعود لجميع الفئات.







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