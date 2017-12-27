بالصور.. نواف التمياط يحتفي بالإعلاميين السعوديين بطريقته الخاصة

المواطن – مروة نبيل

حرص نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس بعثة الأخضر في كأس الخليج العربي، نواف التمياط، على الاحتفاء بالإعلاميين السعوديين المتواجدين في الكويت، من أجل تغطية فعاليات “خليجي 23″، بطريقته الخاصة.

أقام رئيس بعثة الأخضر في “خليجي 23” مأدبة عشاء للإعلاميين السعوديين، للاحتفاء والترحيب بهم، مُشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام السعودية في دعم مسيرة المنتخب بشكل عام، وخلال مشاركته في كأس الخليج بشكل خاص.

وقال التمياط، خلال التصريحات التي نقلها حساب المنتخب السعودي على “تويتر”: “لا شك أن دور وسائل الإعلام مع المنتخب كبير وإيجابي، فمجهود جميع الإعلاميين محل تقدير واهتمام الاتحاد السعودي والمنتخب الوطني، كما نتمنى تقوية العلاقة بين الأخضر والمؤسسات الإعلامية التي بلا شك تعتبر شريكة في دعم الرياضة السعودية”.

وأضاف: “تابعنا أغلب التغطيات الإعلامية للمنتخب ودورها الملموس في دعمه، وأتقدم باسم رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت، وجميع أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي المنتخب، بالشكر الجزيل للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين على ما يقدمونه من عمل يسهم في مسيرة المنتخب”.











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