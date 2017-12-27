بالصور.. وزير الداخلية يفتتح مقر قوة مركز أمن حقل الشيبة

المواطن - واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم مقرَّ قوة مركز أمن حقل الشيبة التابع لقطاع حرس الحدود.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، ورئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد من كبار ضباط حرس الحدود.

وفور وصول سمو وزير الداخلية عُزف السلام الملكي، ثم أزاح سموه الستارَ عن اللوحة التذكارية، معلناً افتتاح قوة مركز أمن حقل الشيبة.

بعد ذلك قام سموه بجولة على المركز الذي تم إنشاؤه على مساحة بلغت 4000 متر مربع، اطلع خلالها على ما يضمه من مبانٍ سكنية ومرافق حيوية.

مما يُذكر أن قوة مركز أمن حقل الشيبة تقوم بحراسة وحماية الحقل وتنظيم الدخول والخروج إليه والإنذار المبكر عن أيّ تحركات غير عادية في المنطقة.







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