بالصور.. وزير الشباب الكويتي يزور الأخضر.. والتمياط يُثمن جهوده

المواطن – مروة نبيل

زار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت، خالد بن ناصر الروضان، ومدير عام هيئة الرياضة، الدكتور حمود فليطح، اليوم الأحد، تدريبات الأخضر، التي خاضها على ملعب نادي النصر، وكان مدير المنتخب محيسن الجمعان، في استقبالهما.

وأكد الروضان أن زيارته تأتي في إطار الاطمئنان على المنتخبات المشاركة في دورة الخليج العربي “خليجي 23″، وسير العمل فيها، والوقوف على احتياجات بعثة المنتخب السعودي.

وشدد وزير الدولة لشؤون الشباب على أن حفاوة الاستقبال التي وجدها من المنتخب السعودي، تدل على الترابط بين الشعبين والعلاقة المتينة التي تربطهما.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد السعودي، رئيس بعثة الأخضر في “خليجي 23″، نواف التمياط، أن زيارة الروضان تدل على حرصه على نجاح الدورة، واهتمامه بكافة التفاصيل فيها، مُثمنًا جهوده المبذولة لتوفير كل سبل الراحة للمنتخبات المشاركة.

وأوضح التمياط بأن زيارة الروضان تركت أثرًا إيجابيًّا لدى بعثة المنتخب السعودي، مشيرًا بأن ذلك ليس مستغربًا من الوزير الذي أظهر حفاوته للبعثة السعودية منذ لحظة وصولها إلى الكويت.







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