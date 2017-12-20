بالصور.. وفد من مستشفى كليفلاند كلينك يزور الشباب

المواطن - مروة نبيل

زار فريق من المختصين التابعين لمستشفى كليفلاند كلينك، نادي الشباب، اليوم الأربعاء؛ من أجل الاطلاع على منشآت النادي والتعرف على أبرز التجهيزات الطبية.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على “تويتر”، صورًا لزيارة الوفد، وأشار إلى أنه كان يضم خمسة من الأطباء الرياضيين من الولايات المتحدة الأميركية، والمشرف العام على مستشفى الطب الرياضي، الدكتور عبدالله الجوهر.

وكان في استقبال الوفد الطبي، المدير التنفيذي لنادي الشباب، بات جونسون، والمشرف على العلاقات العامة، طارق اليوسف، وأمين عام النادي، عبدالملك الثمري.

وكان فريق مؤسسة كليفلاند كلينيك الطبية الأميركية، قد زار مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بالرياض، تمهيدًا للبدء في أعمال تطويره وتشغيله.







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