بالفيديو.. آل الشيخ: دويلة تسعى لتعكير البطولة.. وسمحنا لعلمها بأن يُرفع

المواطن – مروة نبيل

افتتح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مساء أمس الاثنين، منافسات بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، في مركز إبسك للمؤتمرات والمعارض بالرياض، التي تُنظمها الهيئة بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج.

ورحب رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالمشاركين والحضور في حفل افتتاح كأس الملك سلمان للشطرنج، مؤكدًا أن “هذه البطولة مصدر فخر واعتزاز لما تحمله من اسم غالٍ علينا جميعًا، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

وأكد تركي آل الشيخ خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن هذه البطولة لم تكن ستُقام دون وجود دعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مُضيفًا: “حاولت دويلة في المنطقة تعكير صفوها بالادعاء أنها لم تحصل على تأشيرة الدخول إلى المملكة التي ترحب بالجميع”.

وتابع: “اعتدنا أن يأتي إلينا عوائل محترمة من هذه الدويلة مثل الكواري والكبيسي، وحصل اللاعبون على تأشيرة دخول وسُمح لعلمهم أن يُرفع والدعوة عكس ذلك، نحن نركز على تنمية رياضتنا لن نلتفت لما تقوم به هذه الدويلة”.

وأضاف: “وجهت الوكيل عبدالإله الدلاك، بتكليف رئيس فرع النادي الصحي بحي السويدي في الرياض؛ ليكون مسؤولًا عن العلاقة الرياضية معهم، بما يتناسب مع حجمهم، أما نحن سنلتفت مع أشقائنا في الإمارات والكويت لتنمية رياضتنا وأوطاننا ولن ننشغل بهم”.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد قام بالاطلاع على القاعة الرئيسية التي ستحتضن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.







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