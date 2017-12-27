بالفيديو.. آل الشيخ يُفسر اعتذاره ويكشف ترتيب المشاركين في ادعم ناديك

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن ترتيب المشاركين في حملة ادعم ناديك، التي تم إطلاقها قبل عدة أيام، من أجل دعم الأندية من جانب جماهيرها.

و فسر آل الشيخ في بداية مداخلته الهاتفية لبرنامج “أكشن يا دوري”، اعتذاره على “تويتر”، قال: “إذا زعل أهل حي السويدي من حديثي فحقهم عليّ أن أطيب خاطرهم، وأعتذر لهم كان مقصدي واضح وصريح، وليس بهدف التقليل من الحي العريق؛ لأن بيت جدي بهذا الحي”.

وتحدث رئيس هيئة الرياضة بعد ذلك عن مبادرة ادعم ناديك، وقال: “خلال 24 ساعة من إطلاق المبادرة وصل عدد المشاركين لـ17 ألف مشترك في حملة ادعم ناديك، وبذلك نضمن نصف مليون شهريًّا من الجماهير لأندية دوري المحترفين السعودي”.

وتابع: “ترتيب المشتركين في حملة ادعم ناديك خلال أول 24 ساعة كالتالي الهلال يتصدر الأندية بـ7446 مشتركًا، الأهلي ثانيًا بـ3552، ثم النصر بـ3279، يليه الاتحاد بـ1541 مشتركًا، وجاء الشباب خامسًا بـ553، ثم الاتفاق سادسًا بـ211، وحل الفتح سابعًا بـ74”.

وواصل تركي آل الشيخ الكشف عن ترتيب المشتركين في حملة ادعم ناديك، قائلًا: “جاء أحد في المركز الثامن بـ73، ثم الرائد بـ70، يليه التعاون 66، الفيصلي 39، الفيحاء 37، وأخيرًا الباطن والقادسية بـ10 فقط”.

وأضاف: “خلال 24 ساعة 17 ألف مشترك في مبادرة ادعم ناديك والهلال متصدر بعدد المشتركين.. وبذلك نضمن نصف مليون ريال شهريًّا من الجماهير لأندية دوري المحترفين السعودي ونطمح للمزيد”.

وعن إمكانية نجاح مبادرة ادعم ناديك مع الهلال، واحتمالية فشلها مع النصر لوجود انقسام في الإدارة واعتراض من الجماهير، طمأن آل الشيخ الجمهور، وقال: “الشركة المشغلة لحملة ادعم ناديك تقدم خدمات الحملة مجانًا وتوجد رسوم بسيطة لهيئة الاتصالات”.

وأردف رئيس الهيئة العامة للرياضة، قائلًا: “الإشراف على صرف الدعم سيكون من هيئة الرياضة ليضمن الجمهور الداعم أن يذهب الدعم في مكانه الصحيح، وسيكون بنسبة 100% للنادي والدخل يزيد عن طريق هذه الطريقة”.

واختتم تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “ويكون ذلك بالإشراف المباشر من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، ولا تكون هذه المصاريف لتسديد ديون النادي، بل لمصلحته وتسديد الرواتب والتعاقدات، لذلك على الجمهور أن يتأكد أنها لمصلحة النادي”.







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