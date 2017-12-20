بالفيديو.. أجمل تصديات الجولة الـ14 من دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

قامت قناة “دوري بلس” على موقع “يوتيوب”، بنشر مقطع فيديو لأجمل تصديات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدور الأول لدوري المحترفين السعودي.

احتل حارس نادي أحد، الجزائري عز الدين دوخة، المركز الأول، بعد تألقه في مباراة الشباب، وجاء في المرتبة الثانية، حارس فريق الهلال، عبد الله المعيوف، الذي ظهر بمستوى مميز أمام الفيحاء، رغم خسارة فريقه بهدفين لهدف.

وجاء حارس مرمى الشباب، التونسي فاروق بن مصطفى، في المركز الثالث بقائمة أجمل تصديات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، بعد ظهوره بمستوى جيد في مباراة أحد، يليه حارس الباطن مزيد فريح، الذي ظهر بشكل جيد أمام الاتحاد.

ويأتي حارس القادسية، فيصل مسرحي، في المرتبة الخامسة بقائمة أجمل تصديات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين، بعد ظهوره بمستوى جيد في مباراة الرائد.







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