بالفيديو .. أول تعليق من فايز المالكي بعد فوزه بجائزة الإعلام الجديد

المواطن - نهاد الهاشمي - الرياض

حصل فايز المالكي، مساء اليوم الخميس، على جائزة الإعلام الجديد المقدمة من وزارة الإعلام والثقافة.

وفي أول تعليقٍ له بعد فوزه بالجائزة مع 9 آخرين، كتب عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، “شكرًا لكم كانت ليلة من ألف ليلة وليلة”.



وقال فايز المالكي في كلمته في الحفل: إنه كان يتمنى وجود مثل هذه الجائزة في المملكة؛ ليتحقق هذا بالفعل بل ويفوز بها.

وفايز المالكي وُلِدَ يوم 12 سبتمبر 1969، وهو ممثل سعودي، اشتهر بشخصية “مناحي” التي تمتاز بالشعبية والروح الكوميدية، وقد شغل منصب سفير النوايا الحسنة ولاسيما تقديم الكثير من المساعدات للآخرين الذي اشتهر بها، وهو من أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم العربي في عام 2009.

ووُلد فايز المالكي في محافظة الطائف في مركز حداد بني مالك، وهو شقيق الداعية الإسلامي علي المالكي، أرسله الأمير بدر بن عبدالمحسن لجمعية الثقافة والفنون.

وبدأ فايز المالكي التمثيل بعام 1985 في المسرح؛ حيث عمل بتلك الفترة بالعديد من الأعمال المسرحية، بينما بدايته الفعلية بشخصية كوميدية اشتهرت في ذلك الوقت باسم أبورنة، ثم توالت المشاركات في العديد من المسلسلات.

وشارك فايز المالكي في بعض حلقات مسلسل “طاش ما طاش” بموسميه الأول والثالث والسادس، ثم انطلق إلى أدوار البطولة من خلال شخصية مناحي التي اشتهر بها وقدمها بالعديد من مسلسلاته وقدمها بفيلم مناحي مع الفنانة السورية منى واصف، كما أنه قام بتقديم عددٍ من البرامج التلفزيونية.

وانضم فايز المالكي إلى منظمة اليونيسيف كسفير للنوايا الحسنة في الخليج في 31 أغسطس 2009، وفي عام 2012 قدَّم استقالته كون المنظمة لا تدعم قضية أطفال سوريا.

وكرَّم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد مجموعة من نجومِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعي ضمن مبادرة مركز الإعلامِ الجديد بإشراف هيئة الإعلامِ المرئي والمسموع.

وقال الوزير في كلمةٍ بهذه المناسبة: سررت بالتجاوب والتفاعل مع هذه الجائزةِ التي حظيت بإقبالٍ كبير، فقد وصل عددِ الترشيحات إلى 140 ألف مشاركة وحظيت بـ200 مليون متابع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي؛ ما يؤكد مدى تأثيرِ وسائل التواصل الاجتماعي على مجتمعنا والدور الذي تلعبه هذه الشبكات في تشكيل الرأي العام وقدرتها في التأثير على المتلقي.

وذكر الوزير العواد أن الهدف من هذه الجائزة هو تشجيع صُنَّاعِ المحتوى والمؤثرين في الفضاء الإعلامي، واستثمار قدراتِهم في تعزيزِ قوةِ المجتمع والاستفادة من هذه الوسائل الإعلامية في إنتاج محتوى عالي الجودة يُسهم في توسيعِ المعارف ودعم السلوكياتِ الإيجابية وتنميةِ المهاراتِ والقُدراتِ الإبداعية لدى الشباب، ومكافحة الأفكار المتطرفة والعدوانية، وإشاعة المحبة والسلام والتآلف بين الناس.

وأوضح الوزير أن الجائزة اعتمدت على ضوابط ومعاييرَ مستخدمة في الجوائز المماثلة والتي تبدأ بترشيح الجمهور؛ حيث تم ترشيح ٣٠٠ مرشح، وبعد ذلك هناك لجنة تحكيم متخصصة برئاسة عبدالله المغلوث درست الأعمال المقدمة وفق معايير محددة، وقامت بفرزها بموضوعية وحياد وخرجت بالنتيجة النهائية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :