بالفيديو.. احتفال أسبريلا الأكثر جنونًا في الدوري السعودي

المواطن – مروة نبيل

قامت قناة “دوري بلس” على موقع “يوتيوب”، بنشر مقطع فيديو للاحتفالية الأكثر جنونًا في الدوري السعودي هذا الموسم، والتي كان صاحبها الكولومبي دانيلو أسبريلا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء.

ونجح النجم الكولومبي دانيلو أسبريلا، في هز شباك 4 أندية وهم أحد، التعاون، الهلال والاتحاد ضمن منافسات البطولة المحلية، وقام بالاحتفال بحركته الشهيرة بطريقة زحف العنكبوت، ليستحق حصد لقب الاحتفالية الأكثر جنونًا في الدوري السعودي.

وقاد دانيلو أسبريلا، فريق الفيحاء لتحقيق الفوز على الاتحاد في الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري المحترفين السعودي، ليحتل الفريق البرتقالي المركز الثامن برصيد 19 نقطة.







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