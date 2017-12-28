بالفيديو.. استعدادات مكثفة لحفل جائزة الإعلام الجديد على مسرح التلفزيون السعودي

المواطن - الرياض

استعدادات مكثفة تُجريها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قبل ساعات من انطلاق حفل جائزة الإعلام الجديد، بإشراف وزارة الثقافة والإعلام.

وسيتم خلال الحفل المرتقب إعلان 10 فائزين هم الأكثر تأثيراً بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي حفل جائزة الإعلام الجديد لتشجيع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الاهتمام أكثر بقضايا المجتمع، وقيادة التأثير الإيجابي فيه.

وسيُكرّم 10 فائزين من بين 300 شخص رُشحوا للجائزة، من خلال تصويت جماهيري ضم أكثر من 140 ألف صوت، وستقام الحفلة مساء اليوم على مسرح التلفزيون السعودي في الرياض.

وأُعلن عن الجائزة في نوفمبر الماضي، كبادرة ضمن التحولات الإعلامية الجديدة، من أجل تشجيع وتطوير المواهب الوطنية، وإدماجها في بيئة إبداعية محفزة، يمكن من خلالها الاعتماد على الجيل الجديد في نشر التغيير الإيجابي الذي تنشده المملكة.

واختير المرشحون وفقاً لمعايير عدة، من أهمها قياس مدى أثر المحتوى الذي يقدمه المرشح على المجتمع، ومساهمته في تحقيق تغيير إيجابي في السلوكيات أو المفاهيم أو حتى المشاعر، من خلال القصص والرسائل المبثوثة.

وتسعى الجائزة في نسختها الأولى إلى تشجيع الإبداع بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى المحلي، إلا أنها ستعتمد استراتيجية أكثر شمولية في الدورات المقبلة، لتصبح مطمحاً للشباب الذين يسعون إلى إبراز مهاراتهم في تشكيل الرأي العام في العصر الرقمي. وستضم الجائزة فئات مختلفة في نسخها المقبلة.

وتحتل المملكة مركزاً متقدماً على مستوى العالم في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت النشطين حوالي 22.3 مليون مستخدم، في حين يبلغ عدد الحسابات على مواقع التواصل حوالي 11 مليون حساب، وفقاً لإحصاءات مؤسسة ويارسوشيال المتخصصة.

ووفقاً للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تجاوز إجمالي التفاعل مع الجائزة على مختلف منصات حسابات التواصل الاجتماعي 150 مليون تفاعل.







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