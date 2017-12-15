بالفيديو.. الأهلي يفوز على الاتفاق برباعية ويتصدر ترتيب الدوري

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- مباراة الأهلي والاتفاق ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة بفوز الراقي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

وكان النادي الأهلي قد نجح في إحراز هدف بمرمى الاتفاق مبكرًا؛ حيث افتتح نجم الفريق تيسير الجاسم التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل الاتفاق، عن طريق لاعبه رودريغو ساليناس، في الدقيقة 33 من أحداث الشوط الأول.

ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني، نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهند عسيري، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى الاتفاق، في الدقيقة 48، قبل أن يُسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة رأس في الدقيقة 63.

واختتم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منصور الحربي، أهدافَ المباراة في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز الراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، ويحتل الراقي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

ورفع النادي الأهلي رصيده لـ28 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال، الذي لم يلعب بعدُ مباراته في الجولة الـ14 ويمتلك مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز الـ13.







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