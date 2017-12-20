بالفيديو .. التمياط يكشف السبب وراء مشاركة الأخضر في خليجي 23

المواطن - محمد سمعه

أكد نواف التمياط، نجم المنتخب السعودي الأسبق رئيس بعثة الأخضر المشاركة في خليجي 23 بالكويت، أنه سعيد بالتواجد مع منتخب بلاده في البطولة.

ويذكر أن المنتخب السعودي لكرة القدم سيفتتح بطولة خليجي 23 بمواجهة المنتخب الكويتي يوم الجمعة المقبل على ملعب جابر الدولي.

وتحدث التمياط لقناة العربية قائلاً: المنتخب السعودي يتواجد في بلد شقيق وهذا أهم وأسمى لنا من أي فوز أو انتصار.

وتابع نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة: إنجاح البطولة يهمنا بشكل كبير كشعب سعودي، وحظوظ جميع المنتخبات في بطولة خليجي 23 متساوية، ولا يوجد فريق مرشح بعينه.

وأضاف التمياط: حضرنا من أجل تشريف كرة القدم السعودية ونتمنى إسعادهم.







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